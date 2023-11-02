Россияне стали смотреть видео ВК также часто, как и на youtube

Исследование, проведённое оператором мобильной связи Tele2, показало интересные тенденции в активности пользователей социальных медиа. На данный момент, VK сравнивается по популярности с YouTube, и оба сайта имеют 15% пользователей. «VK Видео» становится сервисом с одним из самых быстрых ростов аудитории, увеличившейся на 19,8% с марта 2022 года.

Аудитория социальных сетей распределена следующим образом: VK и YouTube — по 15%, OK и Facebook (Meta — организация, работа которой запрещена в России) — по 14%, Telegram и TikTok — по 13%, Twitter (тоже запрещённый в России сервис) — 6%, и Instagram (Meta — также запрещённая организация) — 5%. Rutube (3%), Twitch (1%) и Discord (1%) завершают список.

Сравнение данных с сентябрём 2023 года и мартом 2022 года показывает, что социальные сети, запрещённые в России, потеряли наибольшее количество пользователей. Аудитория Instagram уменьшилась на 51,1%, Twitter — на 19,4%, а Facebook потерял 3,1%. Блокировка возможности публикации новых видео для российских пользователей на TikTok привела к росту аудитории этой платформы всего на 1,6%. Отключение монетизации для блогеров на YouTube и блокировка иностранных сервисов побудили пользователей перейти на другие площадки. Rutube увеличил свою аудиторию на 53,7%, и Twitch — на 28,3%. Telegram также увеличил количество пользователей на 23% с марта 2022 года. Отдельно следует отметить рост пользователей «VK Видео» на 19,8%, и это стало движущей силой роста аудитории VK в 2023 году, с увеличением доли пользователей основного приложения VK на 9,1%.

Что интересно, на «VK Видео» пользователи в среднем тратят больше трафика, чем на YouTube. Например, более 40 Гб трафика расходуют 1,2% пользователей на «VK Видео», по сравнению с 0,9% на YouTube. Такие различия видны и в других диапазонах трафика, делая «VK Видео» привлекательным вариантом для пользователей.