Россияне стали тратить больше денег на еженедельные покупки

Таким образом, на период с 28 октября по 3 ноября расход вырос, достигнув 4511 рублей, что на 168 рублей больше, чем неделей ранее. В то время же время, если сравнивать текущий показатель с аналогичным прошлогодним, то можно зафиксировать увеличение на 103 рубля или порядка 2,3%. В рамках исследования было также выявлено, что текущий показатель увеличился на 147 рублей или 3,4%, по сравнению с усредненным годовым показателем.

Сообщается, что увеличение расходов было вполне предсказуемо, поскольку средние ноябрьские расходы имеют тенденцию роста, по сравнению с октябрьскими.