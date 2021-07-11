Россияне стали тратить меньше в онлайн-магазинах

Исследование проводилось на базе данных об онлайн-покупках, оплаченных картами банков в сети приема «Русского стандарта». Согласно опубликованным данным, доля покупок оплаченных картами в сети упала в первом полугодии 2021 года до 40%. Причем сообщается, что россияне стали делать больше покупок в онлайне по карте, а суммы при этом уменьшили. Так, еще два года назад средний чек за первое полугодие составил 2 082 рубля, в прошлом году он снизился до 1 469 рублей, а в 2021 году составил 1 229 рублей.

Отмечается, что такая тенденция положительно сказывается на росте сегмента интернет-покупок, так как увеличивает диапазон покупательской активности в сети.