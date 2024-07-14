Россияне стали в два раза чаще отправлять электронные письма

Количество электронных писем, отправляемых россиянами друг другу, за последние пять лет выросло вдвое. Это показывает исследование, проведённое российским Email-сервисом Unisender к Дню российской почты, данные которого предоставлены «Известиям». Unisender проанализировал 40 миллиардов писем с 2019 года, что составляет около трети всех рассылок в России за этот период.

В период пандемии количество рассылок почти не изменилось, но сравнение с 2019 годом показало небольшое снижение активности: в условиях карантина пользователи отдавали предпочтение мессенджерам и социальным сетям. Однако в 2022 году, после блокировок популярных социальных сетей и ограничений рекламных возможностей в Google и YouTube, многие компании переключились на использование электронной почты. Это привело к резкому росту числа рассылок: с чуть более 100 тысяч в 2021 году до 130 тысяч в 2022 году и 180 тысяч в 2023 году, сообщил кофаундер Unisender Константин Гущин.

Электронная почта стала особенно популярной среди предпринимателей и блогеров, которые все чаще выбирают её для взаимодействия с брендами. Сравнивая общедоступные и частные, раздражающие и комфортные коммуникации, можно отметить, что качественные почтовые сервисы редко подвергают пользователей спаму и нежелательным сообщениям, а также предоставляют удобные инструменты для фильтрации писем.