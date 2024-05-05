Россияне стали в два раза чаще покупать складные смартфоны

Продажи складных смартфонов в России увеличились практически вдвое, считают эксперты. Эти гаджеты выпускают многие крупные китайские бренды, но высокие цены пока ограничивают спрос. В розничных сетях создали специальные зоны для продажи складных смартфонов, чтобы удовлетворить растущий интерес покупателей.

Ведущие производители таких телефонов, такие как Samsung и Huawei, теперь конкурируют с новыми игроками на рынке. Модели Samsung Galaxy Z Fold3 и Galaxy Z Flip3, Tecno Phantom V Flip и Honor Magic V2 стали особенно популярными среди покупателей. Хотя доля складных смартфонов на рынке мобильных устройств все ещё невелика, их популярность растёт благодаря расширению ассортимента и снижению цен.

Спрос на складные гаджеты в России вырос из-за появления новых моделей и снижения цен, считают эксперты. Любители технологических новинок и те, кто ищет устройство, сочетающее в себе функциональность смартфона и планшета, находят в складных смартфонах то, что им нужно.