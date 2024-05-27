Россияне стали в два раза чаще попадаться на поддельные приложения для Android

Количество атак на пользователей Android в России увеличилось в первом квартале 2024 года в два раза по сравнению с прошлым годом. Эту информацию предоставил представитель «Лаборатории Касперского», которая проанализировала активность мобильного антивируса. Он уточнил, что количество заблокированных атак на Android достигает десятков тысяч.

Злоумышленники используют названия популярных игр, чтобы привлечь пользователей к вредоносному ПО. Эксперт по кибербезопасности из «Лаборатории Касперского» объясняет, что такие программы могут скрываться в модах для популярных игр или подделывать сами игры. Руководитель проектов компании EvApps подчёркивает, что даже в магазине приложений Google Play можно наткнуться на подозрительные программы, которые выдают себя за модификации игр или добавления.

Пользователи Android более уязвимы для атак, так как система позволяет устанавливать ПО не из официального магазина приложений. Это проблема, связанная с ограничениями доступа к официальным магазинам и распространением пиратских ресурсов. Напротив, устройства на iOS менее подвержены атакам, так как ОС не позволяет устанавливать приложения вне официального магазина.