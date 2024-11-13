Россияне стали в два раза чаще сдавать старые iPhone в трейд-ин

В России растёт интерес к сдаче смартфонов по программе трейд-ин. В объединённой сети «МегаФона» и Yota за первые 10 месяцев 2024 года приняли на 120% больше гаджетов, чем за тот же период в 2023 году, при этом денежный оборот увеличился почти в пять раз. Представители ретейлера отмечают, что особенно популярны для обмена смартфоны Samsung, но за последний год самая высокая динамика наблюдается у iPhone.

Смартфоны Samsung второй год подряд лидируют по количеству обменов — на их долю приходится треть всех сделок с начала года. Следом идут Xiaomi с 22% и iPhone с 18%, причём доля Apple заметно выросла: в прошлом году она составляла 11%. В денежном выражении устройства Apple занимают первое место, на них приходится половина доходов от программы, тогда как доля Samsung составляет около 32%, а Xiaomi — 8%.

Россияне стали дольше пользоваться смартфонами, — средний срок владения теперь около 4,5 лет. Это связано с доступными услугами ремонта, обновлениями ПО для старых моделей и популярностью защитных аксессуаров, которые используют более половины владельцев для продления срока службы своих устройств.