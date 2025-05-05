Россияне стали в полтора раза чаще покупать телевизоры отечественных брендов

В первом квартале 2025 года россияне купили около 1,8 миллиона телевизоров на общую сумму 56,6 миллиарда рублей. Средняя цена устройства составила 32 тысячи рублей. Как отмечают эксперты, М.Видео-Эльдорадо, покупатели чаще выбирали модели с диагональю от 43 дюймов и выше, поддержкой Smart TV и встроенными голосовыми ассистентами. Особый интерес вызвали устройства российских брендов, таких как Яндекс и Sber, которые показали стремительный рост продаж.

Яндекс увеличил продажи телевизоров на 32% в количестве и на 55% в деньгах, став одним из лидеров премиального сегмента. Покупатели ценят интеграцию с экосистемой компании, современные технологии вроде 4K и QLED, а также диагонали от 43 дюймов. Sber укрепил позиции, нарастив продажи на 20% в штуках и на 58% в денежном выражении. Рост поддерживается расширением модельного ряда до 75 дюймов, доработкой платформы Салют! и активной рекламой.

Среди брендов, лидирующих по количеству продаж, первое место занимают эксклюзивные марки ритейлеров благодаря доступности и простоте. Haier занял вторую позицию за счёт широкого выбора моделей и конкурентных цен. Xiaomi, известный компактными Smart TV с минималистичным дизайном, замыкает тройку. В денежном выражении топ возглавляет Haier, за ним идут Samsung и Xiaomi, популярные за сочетание качества, современных функций и доступной цены.