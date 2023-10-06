Россияне стали в пять раз чаще интересоваться IT-курсами

В третьем квартале этого года спрос на обучающие IT и бизнес курсы в России значительно возрос — почти в пять раз по сравнению с прошлым годом. Сервис «Авито Услуги» на основе своих данных сообщил об этом. Также высокой популярностью пользуются репетиторы по школьным предметам и иностранным языкам.

Исследование показало, что спрос на обучение и курсы в категории «Авито Услуги» вырос на 34% по сравнению с предыдущим годом. Особенно востребованы репетиторы по школьным предметам (рост на 30%) и преподаватели иностранных языков (рост на 28%). Этот рост объясняется тем, что родители начинают искать специалистов для своих детей уже до начала учебного года. Кроме того, бизнес-курсы и курсы по информационным технологиям стали популярными (рост на 380%), а также профессиональная подготовка (рост на 15%).

В дополнение к образовательным курсам, спрос на услуги в сфере красоты также заметно вырос — на 47%. Количество объявлений от специалистов увеличилось на четверть по сравнению с предыдущим годом. Средняя цена на услуги маникюра и укладки бровей составила 1,5 тысячи рублей, а на наращивание ресниц — 2 тысячи рублей. Также за тот же период увеличился интерес к организации мероприятий — рост запросов составил 54%, преимущественно из-за активного свадебного сезона, который пришёлся на летнее время.