Россияне стали втрое чаще отправлять донаты стримерам

Наиболее яркий пример — сервис DonationAlerts, чья аудитория увеличилась почти в три раза с начала года. В то же время посещаемость Boosty снизилась на 11%, а Patreon потерял около 50% трафика.

Сервисы донатов позволяют авторам, в первую очередь стримерам, получать добровольные пожертвования от зрителей во время трансляций. Платформы подписок, наоборот, предоставляют доступ к эксклюзивному контенту по регулярной оплате.

Основными пользователями донат-сервисов остаются молодые люди от 14 до 20 лет — их активность выросла на 120%. Однако интерес к таким платформам растёт и среди старших групп: у пользователей 21−25 лет трафик увеличился на 43%, а у аудитории 26−35 лет — на 65%.

Мужчины составляют большинство пользователей: их доля достигает 65% на донат-платформах и 62% на подписочных. Наиболее активные регионы по донатам — Химки, Оренбург, Калуга, Екатеринбург и Новосибирск, тогда как подписочные сервисы популярнее в Новокузнецке, Йошкар-Оле и Калининграде.