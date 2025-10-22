Наука и технологии
Опубликовано 22 октября 2025, 15:34
1 мин.

Россияне стали втрое чаще отправлять донаты стримерам

Сервисы подписки теряют популярность на фоне роста донатов
В 2025 году россияне начали заметно чаще поддерживать авторов контента через донаты, предпочитая разовые переводы регулярным подпискам. По данным аналитиков Yota, трафик на сервисы для приёма донатов вырос втрое, тогда как платформы с моделью подписок показали рост всего на 4%. При этом время, проведенное пользователями на таких площадках, сократилось на 40%.
Наиболее яркий пример — сервис DonationAlerts, чья аудитория увеличилась почти в три раза с начала года. В то же время посещаемость Boosty снизилась на 11%, а Patreon потерял около 50% трафика.

Сервисы донатов позволяют авторам, в первую очередь стримерам, получать добровольные пожертвования от зрителей во время трансляций. Платформы подписок, наоборот, предоставляют доступ к эксклюзивному контенту по регулярной оплате.

Основными пользователями донат-сервисов остаются молодые люди от 14 до 20 лет — их активность выросла на 120%. Однако интерес к таким платформам растёт и среди старших групп: у пользователей 21−25 лет трафик увеличился на 43%, а у аудитории 26−35 лет — на 65%.

Мужчины составляют большинство пользователей: их доля достигает 65% на донат-платформах и 62% на подписочных. Наиболее активные регионы по донатам — Химки, Оренбург, Калуга, Екатеринбург и Новосибирск, тогда как подписочные сервисы популярнее в Новокузнецке, Йошкар-Оле и Калининграде.