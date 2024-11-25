Россияне стали втрое чаще покупать оборудование для «добычи» криптовалют

В России резко вырос спрос на оборудование для майнинга криптовалют. Эксперты связывают это с повышением курса биткоина, который в ноябре 2024 года преодолел отметку $98 тысяч. Представители компании BitRiver сообщили, что продажи оборудования для добычи криптовалюты увеличились в 2-3 раза по сравнению с прошлыми месяцами. Один из участников рынка отметил, что количество заказов на устройства за несколько месяцев выросло с 30 до 600 единиц в неделю.

Рост цен на биткоин всегда вызывает оживление в сфере майнинга, поясняют аналитики. В прошлом это уже приводило к дефициту оборудования, росту его стоимости и активизации перепродаж. Например, в конце 2024 года компании фиксируют подорожание устройств для майнинга на 10-15%. Сейчас средняя цена одного такого устройства в России составляет около 400 тысяч рублей. По данным «Майнинг Групп», на рынке ощущается нехватка видеокарт и специализированного «железа».

Эксперты добавляют, что майнинг остаётся прибыльным, но в основном для крупных фермеров с новым оборудованием. По словам Александра Пересичана, себестоимость добычи одного биткоина в России составляет около $40 тысяч, а в Иркутской области — $35 тысяч благодаря низким тарифам на электроэнергию. Однако выгоду получают в основном промышленные майнеры с фермами из 10 и более устройств.