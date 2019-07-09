Россияне становятся жертвами кибермошенников из-за собственной беспечности

Почти в каждом третьем случае россияне лишаются средств на счетах из-за собственной беспечности. Об этом сообщил Центробанк. Самый большой риск стать жертвой мошенников при использовании мобильных устройств несут в себе низкая киберграмотность и неосторожность.

Для достижения цели преступники зачастую используют не уязвимости в системе безопасности мобильных устройств, а психологическое воздействие на пользователей.

Центробанк подчёркивает, что в России методы социальной инженерии получили большее распространение, чем в других странах, и проблема нарастает с взрывной скоростью. До 80% таких преступлений совершается именно с помощью социальной инженерии.

На первом месте (29%) по рискам — низкая осведомленность и неосторожность пользователей, на втором (27%) — потеря гаджета, на третьем (11%) — кража.