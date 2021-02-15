Россияне станут свидетелями сближения Луны и Марса

Необычное явление случится в ночь с 18 на 19 февраля, а самыми везучими в плане возможности наблюдать оказались жители Башкирии, пишет Lenta.ru. По информации издания, им данное явление будет видно лучше, чем остальным.

Заявляется, что Марс будет виден над растущей Луной как яркая желтая звезда. Что интересно, оба небесных тела уйдут за горизонт не дожидаясь утра: Луна — в 1:48, а Марс — в 2:47 по местному времени.

Напомним, что в декабре 2020 года в сети появилась информация о том, что жители России также увидят другое редкое астрономическое явление — Великое соединение Сатурна и Юпитера.