Наука и технологии
Сегодня в 10:06
Россияне столкнулись со всплеском мошенничества на сайтах поиска работы
Так что если вы находитесь в поиске работы — будьте внимательны
Полиция Москвы предупредила о всплеске мошенничества на сайтах поиска работы. По данным правоохранительных органов, злоумышленники используют возможность «раствориться» среди честных вакансий, чтобы обмануть россиян.
Так, мошенники предлагают жертве заплатить за возможность получить доступ к контактам потенциального работодателя, пишет ТАСС. Но как только требуемая сумма переводится на счёт преступников, они обрывают всяческие контакты с собеседником.
Полицейские отметили, что агентства найма действительно зачастую не сообщают наименование компании соискателю до момента приглашения на собеседование. Но при этом они получают деньги за успешный поиск кандидатов не от соискателя, а от самой компании.
Таким образом, те, кто просят предоплату за контакты потенциального работодателя, скорее всего являются обыкновенными мошенниками.