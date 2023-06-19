«Россияне — технооптимисты»: глава ВЦИОМ рассказал об отношении россиян к технологическому прогрессу

Россия остаётся страной оптимистов в отношении технологий и воспринимает их как инструменты для улучшения жизни. Генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров поделился этой информацией на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2023). Он отметил, что около 77% респондентов выразили доверие или склонность к доверию будущим технологиям. Этот интерес к новым технологиям и науке наблюдается в последние годы и продолжает расти.

Согласно Федорову, наибольший интерес вызывают технологии, связанные со здоровьем. Это включает в себя протезы для зрения и слуха, спинальные нейропротезы и 3D-биопринтеры для выращивания органов. Также людей интересует адресная доставка лекарств, робототехника, термоядерная энергетика и квантовая связь. Искусственный интеллект (ИИ) уже не рассматривается как технология будущего, поскольку некоторые его элементы уже внедрены в нашу жизнь.

Федоров отметил, что хотя некоторые прорывы уже произошли, ещё предстоит сделать серьёзные прогрессивные открытия. Он поддерживает использование оптимизма по отношению к технологиям и призывает воспользоваться этим позитивным настроем.