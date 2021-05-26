Россияне теперь могут купить новую телеприставку Apple TV 4K

В новом поколение Apple TV 4K имеется поддержка технологии настройки цветового баланса, а также 4K HDR с высокой частотой кадров. В комплекте с телеприставкой идет обновленный пульт Siri Remote, оснащенным кликпадом с пятью кнопками и сенсорной поверхностью, управлять которой можно с помощью жестов.

Версия на 32 ГБ флеш-памяти обойдется в России в 16 990 рублей. В то же время, купить модификацию с 64 ГБ предлагается за 18 990 рублей.