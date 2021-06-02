В то же время, набор из четырех брелоков обойдется россиянам в 9 990 рублей. При оформлении заказа на официальном сайте производителя можно воспользоваться бесплатной услугой гравировки. Выгравировать можно эмодзи, текст или цифры.

Напомним, что AirTag можно подвешивать на различные предметы, например ключи, с целью мониторинга их местонахождения. Таким образом, вооружившись меткой и приложением “Локатор”, можно прямо на карте увидеть предмет в случае его потери. Трекер от одной батарейки способен работать более года. Причем ее заменой пользователь может заняться самостоятельно.

Отметим, что AirTag совместим не со всеми гаджетами. В частности, для работы нужен iPhone SE, iPhone 6s или новее, iPod touch (7-го поколения), iPad Pro, iPad (5-го поколения или новее), iPad Air 2 или новее. iPad mini 4 или новее.