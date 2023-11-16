Россияне тратят треть всего времени в сутках на чтение каналов в Telegram

Приблизительно 30% времени, которое россияне проводят в мессенджере Telegram, они тратят на прочтение каналов. Об этом рассказала Наталья Бороздина, руководитель сектора поддержки клиентов Digital Mediascope, на Национальном рекламном форуме.

По её данным, каждый день в Telegram заходят 46% населения России, в то время как 45% пользуются соцсетью «ВКонтакте». На месячном уровне «ВКонтакте» охватывает 73% россиян старше 12 лет, в сравнении с 67% у Telegram.

Бороздина подчеркнула, что, хотя Telegram становится лидером по среднедневному охвату, говорить о его закрепившемся лидерстве рано. За последнее время аудитория Telegram изменилась, привлекая более широкий возрастной и гендерный спектр.

Медиаскоп отметил, что TikTok и «Одноклассники» остаются популярными, в то время как Instagramи Facebook теряют более 70% аудитории. Бороздина отметила, что аудитория, ушедшая из Instagram*, возможно, перебралась в Telegram, сохраняя лояльность к молодому женскому контингенту в Instagram*.

_ *принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена_