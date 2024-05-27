Россияне утроили сумму покупок мобильных игр в RuStore

В первом квартале 2024 года средний чек на игры в RuStore составил 650 рублей, что в 3,2 раза больше, чем в прошлом году. Об этом сообщил Олег Афанасьев, директор по продукту RuStore, на конференции РИФ. Среди самых популярных жанров оказались экшены, стратегии, приключения и игры «три в ряд».

Более шести игр из топ-10 самых оплачиваемых разработаны китайскими компаниями, такими как War and Magic: Kingdom Reborn, Эра Богинь: Падшие Ангелы, Великий Султан и Forge Shop. Несмотря на рост популярности иностранных игр, лидерами по покупкам остаются российские проекты, например, Tanks Blitz, который уже полгода держит первую позицию.

Интерес к мобильным играм среди российской аудитории растёт, в том числе и к платным. За год количество скачиваний платных приложений удвоилось. Зарубежные партнёры, такие как студия Junhai, отмечают высокую активность и платёжеспособность российской аудитории по сравнению с другими магазинами приложений, подчеркнул Олег Афанасьев.