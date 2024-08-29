Россияне в семь раз чаще стали регистрировать онлайн-магазины

За последние три года количество интернет-магазинов в России увеличилось в семь раз, сообщает Федеральное общество сетевой торговли (ФОСТ), ссылаясь на данные Росстата. Как рассказали в ФОСТ, общий прирост числа индивидуальных предпринимателей и юридических лиц в сфере онлайн-торговли составил впечатляющие 600%. Это результат анализа статистики регистрации торговцев в интернете.

На сегодняшний день в сфере сетевой торговли зарегистрировано более 44 тысяч индивидуальных предпринимателей, что в 6,6 раз больше, чем три года назад. Кроме того, в этой отрасли сейчас почти 3,9 тысячи юридических лиц, что в три раза больше по сравнению с 2021 годом. Также стоит отметить, что более миллиона селлеров работают на маркетплейсах, но они не включены в этот анализ. По оценкам ФОСТ, резкий рост в секторе начался в 2022 году и продолжается до сих пор.

Евгения Черницкая, председатель ФОСТ, отметила, что сетевая торговля является одним из самых быстрорастущих направлений бизнеса в России. Она подчеркнула, что это касается не только крупных маркетплейсов, но и небольших интернет-магазинов. В общей сложности почти 50 тысяч предпринимателей в стране официально занимаются онлайн-торговлей.