Россияне в среднем проводят почти три часа в день играя в компьютерные игры

Геймеры из России поделились, сколько времени они проводят, играя в видеоигры. Онлайн-школа разработки игр XYZ School, входящая в холдинг Ultimate Education, провела исследование и поделилась результатами.

В среднем игроки уделяют своему увлечению около 20 часов в неделю, играя в течение 5,1 дня. Согласно опросу, молодёжь до 25 лет играет меньше всего — около 19 часов и 4,5 дня в неделю. Взрослые, от 25 до 30 лет, проводят за играми больше времени — примерно 24 часа и 5,2 дня. Пользователи старше 30 лет играют около 18 часов и 5,9 дня.

Опрос также показал, что мужчины играют гораздо больше женщин — в среднем 21 час и 5,2 дня против 15 часов и 4,2 дня у женщин. Из-за игр около 58 процентов опрошенных признали, что иногда забывают делать важные вещи. У девушек этот показатель оказался выше на 17 процентов. Однако 65 процентов пользователей заявили, что у них нет проблем со сном из-за игр. Интересно, что геймеры старше 25 лет в два раза чаще сталкиваются с проблемами со сном, чем их молодые коллеги.