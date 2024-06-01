Россияне вдвое чаще устанавливают Windows на компьютеры Apple

Спрос на установку операционной системы Windows на MacBook увеличился почти вдвое с начала года, сообщили в «Авито услугах». Этот рост спроса объясняется тем, что Windows считается более универсальной системой.

Летом, когда некоторые переходят на удалённую работу, возрастает необходимость в подготовке гаджетов к активной рабочей нагрузке. Поэтому увеличился спрос на установку антивирусов и драйверов. Также услуги по удалению вирусов стали более популярными.

Более половины россиян в последний год занимались ремонтом своей техники, и 41% обращались в сервисный центр для ремонта компьютеров, ноутбуков, смартфонов и планшетов.