Россияне вернули моду на кнопочные телефоны

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Россияне вернули моду на кнопочные телефоныПроизошло это не на пустом месте
За последние месяцы вкусы россиян на технику сильно изменились. Это подметил и глава совета Фонда развития цифровой экономики (ФРЦЭ) Герман Клименко.
По его словам, в России вернулась мода на кнопочные телефоны. Причиной этого специалист назвал опасения россиян по поводу скорого прекращения их iPhone и Android-смартфонов.
Но вы знаете, может быть, парадоксально, но если люди сильно нервничают, то лучше купить тогда кнопочный телефон. Сейчас на это мода потихонечку начинает возвращаться, ничего плохого в этом нет.
Герман Клименко
В то же время Клименко отметил, что подобные девайсы могут похвастаться долгим временем работы от одного заряда — их автономность может составлять вплоть до недели. При этом именно такие модели, считает эксперт, могут стать наиболее оптимальным выбором в условиях деградации платформ Apple и Google.