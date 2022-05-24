Россияне вернули моду на кнопочные телефоны

В то же время Клименко отметил, что подобные девайсы могут похвастаться долгим временем работы от одного заряда — их автономность может составлять вплоть до недели. При этом именно такие модели, считает эксперт, могут стать наиболее оптимальным выбором в условиях деградации платформ Apple и Google.