Россияне во время пандемии стали чаще закупаться электротранспортом

Данную тенденцию также заметили и в AliExpress. Так, по словам представителей популярной торговой площадки, в первые три недели мая продажи электросамокатов увеличилась на 350% по сравнению с апрелем текущего года. Отмечается, что наиболее популярными среди россиян электротраспортами стали электросамокаты - 77% от общего количества проданных средств передвижения, а также гироскутеры и моноколеса - 22%. Менее востребованными оказались электровелосипеды - 1%.

Гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров считает, что внезапная востребованность электротранспорта обусловлена тем, что данные средства являются хорошей альтернативой велосипедам в условиях увеличения количества курьеров. Кроме того, по мнению эксперта, на это также повлиял тот факт, что многие жители мегаполисов начали перемещаться за пределы города, в которых электросамокаты являются оптимальным средством передвижения. Также это может быть связано с фобией спускаться в метро и пользоваться общественным транспортом в целом.