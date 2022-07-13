Россияне всё чаще покупают поддельные наушники AirPods

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Россияне всё чаще покупают поддельные наушники AirPodsТенденция берёт своё начало ещё в январе 2022-го
С начала 2022 года россияне стали чаще покупать беспроводные наушники — рост в штуках находится на уровне 15%.
При этом в денежном выражении всё тоже неплохо — объём рынка составляет 21 млрд рублей. Но в то же время стоит отметить, что до 80% продаж сегменте доступных устройств достаётся копиям.
Причём речь идёт о копировании не множества различных моделей, а, преимущественно, лишь двух — AirPods и AirPods Pro.
Сообщается также, что средняя стоимость покупаемых наушников за этот период упала до 3,5 тыс рублей.
Напомним, что ранее в мае появилась информация о закрытии убыточных магазинов официальными ритейлерами Apple в России. Параллельно с этим ассортимент начал распределяться в точки с более высоким трафиком.