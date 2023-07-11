Россияне заинтересовались «умом» своих домов

Согласно информации от компании МТС, продажи «умных» колонок в России с января по июнь 2023 года выросли в два раза по сравнению с прошлым годом. За этот период было продано 1,5 миллиона смарт-динамиков на сумму 12 миллиардов рублей. В лидерах рынка с долей 86% остаётся «Яндекс», а на втором месте находится «Капсула» от VK с 10% долей.

Общие продажи смарт-устройств в России за первую половину 2023 года увеличились на 40% по количеству и на 30% по денежной сумме. Колонки с голосовыми помощниками составляют 70% от всех продаж «умного» дома. На втором месте по продажам находятся умные системы освещения с ростом продаж на 14%, а третье место занимают смарт-розетки с увеличением продаж на 10%.

Генеральный директор розничной сети МТС, Андрей Губанов, отмечает, что растущий спрос покупателей не только на оптимизацию энергопотребления и повышение комфорта, но и на безопасность. Например, продажи дверных замков с видеокамерой и «умных» замков выросли в 9,5 и 7 раз соответственно. Также заметный рост показывают «умные» устройства для ухода за животными, которые могут покормить кота, когда хозяева отсутствуют.

Расширение ассортимента за счёт китайских брендов и доступные цены на новые поколения смарт-динамиков являются главными факторами роста этого рынка.