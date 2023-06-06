«Россиянин и Африканец — братья навек»: Почему русские и африканские поговорки похожи

Многие русские пословицы и поговорки имеют африканские аналоги, отражающие сходные народные мудрости. Кандидат филологических наук Юлия Суетина, изучающая язык хауса, крупнейшего в Западной Африке, привела несколько примеров. Например, русская пословица «Готовь сани летом, а телегу зимой» в африканской версии звучит как «Умный даёт курице воду даже в дождливый сезон». А вместо «Пускать козла в огород» в Африке говорят: «Не позволяйте гиене сторожить мясо». Такие параллели можно найти много.

Причина различий между африканскими и русскими поговорками, по мнению эксперта, заключается в особенностях природы и разнообразии флоры и фауны на обоих континентах. Однако общий смысл этих поговорок остаётся одинаковым. Русские и африканцы попадают в схожие ситуации и делают схожие выводы. Например, русские говорят «едем в Тулу со своим самоваром», а африканцы в подобной ситуации скажут: «Добавить коней в Борну». Такие аналогии можно найти много.

Русские и африканские пословицы дошли до нас в схожем виде — они долгое время передавались устно, от поколения к поколению, а затем были записаны. Однако точно установить, появились ли поговорки раньше на Руси или в Африке, практически невозможно. В России письменные свидетельства появились относительно поздно, а в большинстве африканских языков письменность была развита не так широко. Поэтому происхождение этих поговорок остаётся предметом исследования и споров среди лингвистов и исследователей культуры.

В любом случае, сходство между русскими и африканскими поговорками указывает на универсальность народных мудростей и схожие жизненные ситуации, с которыми сталкиваются люди в разных уголках мира. Это свидетельствует о богатстве и разнообразии человеческой культуры, а также о том, что некоторые истины и мудрости универсальны и переходят границы языка и культуры.