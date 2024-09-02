Россиянин изобрёл подоконник-весы

Российский изобретатель представил уникальный подоконник с функцией взвешивания, который недавно получил патент. Основная идея устройства не в том, чтобы взвешивать предметы, а в том, чтобы обеспечить безопасность в доме. Этот умный подоконник может уведомлять владельцев, если на него кто-то взбирается, будь то непрошенные гости или маленькие дети.

По словам разработчика, устройство способно распознавать, кто именно находится на подоконнике — взрослый человек, ребёнок или домашнее животное. Это поможет предотвратить случаи, когда ребёнок может случайно упасть из окна или когда злоумышленники попытаются проникнуть в дом.

Подоконник оснащён плоскими весами, которые крепятся к его нижней стороне. В устройстве есть плата управления, динамик и индикатор веса, который показывает массу размещённого объекта. Когда что-то помещается на подоконник, весы измеряют его массу и передают данные на плату управления. Плата анализирует информацию и, если нужно, отправляет предупреждающий сигнал на мобильные устройства владельцев или через динамик, чтобы оповестить о возможной угрозе.