Россиянин изобрёл робота-юмориста и продаёт его за 260 тысяч рублей

Наука и технологии
Сегодня в 11:16
1 мин.
Россиянин изобрёл робота-юмориста и продаёт его за 260 тысяч рублейВыглядит одновременно и интересно, и кринжово
Около двух месяцев назад Илон Маск со сцены рассказал о планах Tesla выпустить гуманоидного робота. И то ли вдохновившись этим событием, то ли по своей инициативе, российский пенсионер выпустил свой аналог человекоподобной машины.
Автор проекта — 64-летний житель Севастополя, пишет в своём Telegram-канале «Mash на волне». Он занимался его проектированием, а также дал ему свой собственный голос. С разработкой программной части помогал 32-летний племянник изобретателя.
Устройство назвали DJ Робо. Оно умеет рассказывать анекдоты, двигаться и петь.
Ростовая кукла из детских кошмаров создана для коммерческих целей: голос, жесты и прочее можно менять для своей рекламы. Робот состоит из пластика, насаженного на стальной скелет, и микрокомпьютера, готового захватывать мир — через него машина координирует все действия.
Mash на волне
Самое удивительное, что робот и вправду продаётся. За него просят 260 тыс рублей. Посмотреть чудо техники в действии можно в видео ниже: