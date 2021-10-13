Россиянин изобрёл робота-юмориста и продаёт его за 260 тысяч рублей

Выглядит одновременно и интересно, и кринжово

Около двух месяцев назад Илон Маск со сцены рассказал о планах Tesla выпустить гуманоидного робота. И то ли вдохновившись этим событием, то ли по своей инициативе, российский пенсионер выпустил свой аналог человекоподобной машины.