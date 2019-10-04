Наука и технологии
Сегодня 11:04
Россиянин купил американского боевого робота по цене Bentley
Правда проблем с новым приобретением будет явно больше, чем удовольствия
MegaBots, компания, чей робот одержал победу в первом в истории бою огромных управляемых человекоподобных роботов, недавно объявила себя банкротом, после чего приняла решение выставить свою разработку на продажу. Правда сделала это компания не совсем обычным образом — она выставила свое детище аукцион eBay с начальной ставкой в 1 доллар. И на днях финальная ставка была сделана.. россиянином.
Eagle Prime, а именно так называется робот, в конечном итоге ушел с молотка за 170 тыс долларов, при том что по словам разработчиков, им “железяка” обошлась в 2,5 млн долларов. Весит машина порядка 15 тонн, при этом оснащено устройство двигателем LS3 V8 мощностью 430 л.с. Высота робота составляет почти 5 м.
Россиянин, вместе с новым приобретением, также получит контейнер с запчастями, дополнительными насадками на оружие и прочими полезными вещами. Еще из интересного стоит отметить, что, по словам компании-производителя, новый владелец робота сможет зарабатывать на нем от 7 до 150 тыс долларов за одно шоу, но при этом затраты на его транспортировку составят от 4 до 35 тыс долларов.
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