Россиянин купил американского боевого робота по цене Bentley

Eagle Prime, а именно так называется робот, в конечном итоге ушел с молотка за 170 тыс долларов, при том что по словам разработчиков, им “железяка” обошлась в 2,5 млн долларов. Весит машина порядка 15 тонн, при этом оснащено устройство двигателем LS3 V8 мощностью 430 л.с. Высота робота составляет почти 5 м.

Россиянин, вместе с новым приобретением, также получит контейнер с запчастями, дополнительными насадками на оружие и прочими полезными вещами. Еще из интересного стоит отметить, что, по словам компании-производителя, новый владелец робота сможет зарабатывать на нем от 7 до 150 тыс долларов за одно шоу, но при этом затраты на его транспортировку составят от 4 до 35 тыс долларов.