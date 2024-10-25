Россиянин нашёл лазейку для использования ИИ в iOS 18 на русском языке

Компания Apple выпустила первую бета-версию iOS 18.2 для разработчиков, в которой интегрирован ChatGPT в Siri и много других интересных нововведений. Однако на данный момент запросы через Siri на русском языке пока не работают, и для общения требуется знание английского. Для пользователей из России нашлось альтернативное решение.

В приложении «Заметки» доступно специальное меню для редактирования текста. Чтобы им воспользоваться, нужно нажать на значок Apple Intelligence. В этом меню есть кнопка Compose, которая перенаправляет к ChatGPT. Пользователи могут писать запросы на русском языке, и чат-бот с ними справится. Эта система способна генерировать тексты, редактировать уже существующие и даже создавать изображения.

Чтобы использовать новую функцию, не требуется авторизация в аккаунте OpenAI, но она необходима для сохранения всех запросов. Также для работы с ChatGPT не нужен зарубежный IP-адрес, — он понадобится только для авторизации, если это потребуется. Ожидается, что Apple в будущем добавит полную поддержку русского языка в Apple Intelligence, но конкретные сроки пока не объявлены.