Россиянин оказался вынужден оперировать сам себя из-за эпидемии коронавируса

Речь идет о российском студенте-медике, которому пришлось оперировать себя самому в связи с отказом больниц — их перепрофилировали под работу с коронавирусными больными. В итоге студент вынужден ежедневно удалять себе гной, колоть обезболивающее, а также обрабатывать рану.

По данным издания Baza, это стало результатом неудачного падения молодого человека с велосипеда. Тогда он получил двойной открытый перелом ноги, с чем его и госпитализировали в Мытищинскую городскую больницу и сделали операцию. Но в дальнейшем он столкнулся с целым рядом проблем, которые больницы отказались лечить из-за того, что их основной специальностью стала борьба с коронавирусом.