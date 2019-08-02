Россиянин присвоил себе идею геолокации на смартфоне

На онлайн-сервис заказа еды Delivery Club подали в суд за нарушение патента на систему отслеживания местоположения клиентов. Об этом сообщило издание "Коммерсантъ".

Александр Земсков запатентовал «способ и систему определения местоположения объекта на территории» и теперь требует через суд запретить сервису использовать «его изобретение» и компенсацию за незаконное использование патента. Истец, в частности, утверждает, что именно с помощью его технологии Delivery Club показывает клиентам информацию о ресторанах и товарах с учетом их местоположения, и настаивает, что компания должна была заключить с ним лицензионный договор.

Савеловский районный суд Москвы уже отказал в изначальном иске, в августе будет рассмотрена апелляционная жалоба.

Как отметили представители Delivery Club, компания не пользуется этим решением. Тем не менее, компания обратилась в Роспатент с просьбой признать его недействительным. По мнению экспертов, ситуация похожа на «патентный троллинг» и шансов у истца мало.