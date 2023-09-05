Россиянин, просверливший себе голову ради управления снами, запустил стартап в США

Михаил Радуга, родом из Новосибирска, перебрался в Силиконовую долину в Калифорнии, США, после того, как провёл эксперимент в Казахстане, вживив себе электроды в мозг для управления своими сновидениями. Он сейчас работает над созданием стартапа в этой технологической мекке.

Радуга планирует разработать технологию, которая позволит передавать музыку и звуки из мира сновидений в реальность. Его идея впервые появилась, когда он был подростком и во сне услышал несуществующую песню от рок-группы Rammstein.

В июле 2023 года он провёл эксперимент по самовживлению электродов в мозг в домашних условиях, но вскоре пришлось обратиться к хирургам, так как возникли серьёзные проблемы. Несмотря на трудности, он продолжает свои исследования, ведь три из четырёх участников эксперимента уже смогли передать музыку из своих снов в реальность, включая песню «We Will Rock You» группы Queen.