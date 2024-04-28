Россиянин разработал гель для помощи в отказе от курения

Павел Антонов из УрФУ получил Гран-при на конкурсе «Студент года» за создание инновационного продукта, помогающего бросить курить. Идея пришла ему во время пандемии, когда он задумался: если антисептик помогает защитить руки, почему бы не сделать что-то подобное для отказа от сигарет? Его гель, содержащий уникальную смесь глицерина и никотиновых солей, помогает сократить или устранить желание курить.

Автор проекта признает, что его идея вызвала разные реакции — от скептицизма до поддержки. Молодёжь, особенно студенты химических факультетов, активно внедряется в мир инноваций. В магистерские программы добавлен новый курс «Инновации современной химии», где будущие учёные учатся использовать передовые материалы в различных областях, от аналитики до медицины и электроники.