Россиянин разработал смолу для 3D-принтеров в химической промышленности

Магистрант Южного федерального университета Дмитрий Молодцов разработал уникальную смолу для 3D-печати микрофлюидных устройств, которые активно используются в химической промышленности. В пресс-службе вуза рассказали, что эта смола поможет создавать устройства с микроскопическими каналами, позволяющими точно управлять потоками жидкостей и газов. Сейчас такие материалы на российском рынке в дефиците, что делает разработку Молодцова особенно важной.

Дмитрий Молодцов, студент Международного исследовательского института интеллектуальных материалов, ЮФУ, стал победителем конкурса «Студенческий стартап» благодаря проекту по созданию новых композитных смол для 3D-печати. Он отметил, что основным вызовом было создание гидрофобной смолы, которая бы не впитывала жидкости, как силиконовый коврик. По словам Молодцова, они сами начали производить такие материалы, поскольку найти подходящие на рынке оказалось крайне сложно.

Теперь Дмитрий отвечает за производство смолы для нужд своего института и планирует выйти на рынок с этой инновацией. Он уже разработал протокол получения гидрофобной смолы, которая может заинтересовать научные центры, медицинские учреждения и студии 3D-печати. Молодой учёный уверен, что его разработка будет востребована и за пределами института, поскольку такие материалы необходимы для микрофлюидного синтеза и других высокоточных процессов.