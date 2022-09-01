Россиянин смог оплатить пиццу заблокированным в России Apple Pay

Правда, есть у всей этой ситуации свой нюанс. Так, хоть пользователь и оплатил товар картой, используя Apple Pay, доставка пиццы так и не случилась. Как выяснилось позднее, всё дело в том, что на счёт непосредственно ресторана деньги так и не поступили.

По итогу заведение заказ аннулировало, а клиенту вернуло деньги.

Напомним, что ранее в Сети появилась информация, что сеть М.Видео запустила официальный предзаказ на iPhone 14. Сертификат на выкуп устройства можно приобрести за 50 тыс рублей, а в числе бонусов компания предлагает годовую гарантию от магазина.