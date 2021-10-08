Россиянин заразил коронавирусом «край света»

Речь идёт о работника российского корабля, который стоит на рейде около острова Медвежий. Именно его ещё частенько называют «краем света». В итоге больного госпитализировали в больницу главного населенного пункта архипелага — Лонгйирбюэн. Для этого был задействован вертолёт.

Как пишет Российская Газета, россиянин провёл в медицинском учреждении около 13 часов, а затем отправился на материк.

Что интересно, благодаря соблюдению норм обеспечения собственной безопасности, контактировавшие с мужчиной норвежцы не заболели коронавирусом, А вот другим членам траулера повезло меньше — по данным властей, они тоже оказались инфицированы.