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Россиянин заразил коронавирусом «край света»Пока что сведений о летальных исходах нет
В сети появилась информация о достаточно необычном случае. Оказалось, что российский моряк умудрился заразить коронавирусом команду траулера на «краю света».
Речь идёт о работника российского корабля, который стоит на рейде около острова Медвежий. Именно его ещё частенько называют «краем света». В итоге больного госпитализировали в больницу главного населенного пункта архипелага — Лонгйирбюэн. Для этого был задействован вертолёт.
Как пишет Российская Газета, россиянин провёл в медицинском учреждении около 13 часов, а затем отправился на материк.
Что интересно, благодаря соблюдению норм обеспечения собственной безопасности, контактировавшие с мужчиной норвежцы не заболели коронавирусом, А вот другим членам траулера повезло меньше — по данным властей, они тоже оказались инфицированы.