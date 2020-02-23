Россиянина оштрафовали 25 раз за один день за посты во ВКонтакте

Рассмотрением дела москвича занимался Тушинский суд Москвы, причем произошло это еще 24 января. Мужчина получил 22 штрафа за демонстрацию посты с нацистской символикой в социальной сети, а еще три штрафа были назначены за распространение экстремистских материалов. В число запрещенной символики вошли руны “Одал” и “Альгиз”, фотографии с символом “Черное солнце”, флаг и герб Третьего рейха и т.д.

Среди “экстремистских песен” числятся “Красный террор” группы “Коловрат”, “Иммигрант”, исполненная “Бандой Москвы” и “За новый рассвет” группы “Доберман” — все они включены в список экстремистских материалов и запрещены на территории Российской Федерации.