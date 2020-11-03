Россиянина осудили на 8 лет за кибермошенничество в особо крупных размерах в США

В судебных документах также упоминается активное участие Бровко в нескольких онлайн-форумов для русскоязычных киберпреступников. Там они не только собирали данные, полученные незаконным путем, но и обменивались навыками, а также услугами.

Федеральный прокурор США заявил, что Бровко, используя навыки программирования, похищал и использовал конфиденциальную информацию американцев. Причем, что интересно, делал он это на протяжении последних 10 лет.