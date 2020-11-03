Наука и технологии
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Россиянина осудили на 8 лет за кибермошенничество в особо крупных размерах в США
Причем занимался он этим всем в течение последних 10 лет
В сети появилась информация о том, что в США на 8 лет осудили 36-летнего россиянина Александра Бровко. Согласно опубликованным Министерством юстиции страны данным, столь немалый срок был дан ему за кибермошенничество в особо крупных — общая сумма потерь американцев составила более 100 млн долларов.
В судебных документах также упоминается активное участие Бровко в нескольких онлайн-форумов для русскоязычных киберпреступников. Там они не только собирали данные, полученные незаконным путем, но и обменивались навыками, а также услугами.
Федеральный прокурор США заявил, что Бровко, используя навыки программирования, похищал и использовал конфиденциальную информацию американцев. Причем, что интересно, делал он это на протяжении последних 10 лет.