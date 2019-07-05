Россиянина посадили на 8 лет за агрессию в соцсетях

Так, Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил к восьми годам лишения свободы Сергея Кучевского. Его обвиняют в публикации текста, призывающего к терроризму. По версии следствия, в апреле 2017 года житель Краснодара опубликовал в интернете текст, призывающий к терроризму и оправдывающий его. Сделал он это, согласно данным следствия, со своего мобильного телефона.

Подсудимый отказался признать свою и сообщил, что не публиковал такого рода материал. Также он рассказал, что еще в 2012 году принял ислам, но при этом никогда не интересовался его радикальными течениями. Помимо 8 лет колонии, суд также назначил обвиняемому штраф в размере 200 тыс рублей и запретил ему администрировать сайты на протяжении трех лет.