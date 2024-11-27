Россиянину дали 1.5 года за установку Windows ZverDVD на рабочем ПК

Суд признал его виновным в нарушении статьи 273 УК РФ о создании и использовании вредоносного ПО. Уразовский признал вину, что позволило избежать более серьезного наказания — лишения свободы на срок до четырех лет.

Windows Zver, популярная в России сборка, содержит измененные компоненты системы и часто дополняется полезными программами.

Однако суд посчитал, что она обладает вредоносными свойствами, включая возможность внедрения нежелательного ПО.

Проект Zver существует с 2007 года, но не обновлялся с 2022 года. Несмотря на утрату популярности, сборки остаются доступными на некоторых ресурсах, включая «Интернет-архив».