Россиянину дали 1.5 года за установку Windows ZverDVD на рабочем ПК

Опубликовано 27 ноября 2024, 07:571 мин.
Россиянину дали 1.5 года за установку Windows ZverDVD на рабочем ПКА могли дать и больше
Житель Санкт-Петербурга, работавший в институте Минобороны, получил полтора года ограничения свободы за использование пиратской версии Windows ZverDVD на служебном ноутбуке.
Суд признал его виновным в нарушении статьи 273 УК РФ о создании и использовании вредоносного ПО. Уразовский признал вину, что позволило избежать более серьезного наказания — лишения свободы на срок до четырех лет.
Windows Zver, популярная в России сборка, содержит измененные компоненты системы и часто дополняется полезными программами.
Однако суд посчитал, что она обладает вредоносными свойствами, включая возможность внедрения нежелательного ПО.
Проект Zver существует с 2007 года, но не обновлялся с 2022 года. Несмотря на утрату популярности, сборки остаются доступными на некоторых ресурсах, включая «Интернет-архив».