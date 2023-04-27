Россиянину ограничили свободу на полтора года за взлом доступа к телевидению «Триколор»

Щигровский суд признал его виновным в создании, использовании и распространении вредоносных программ, предназначенных для обхода защиты ТВ-провайдера Триколор. Мужчина неоднократно публиковал объявления на популярных интернет-площадках и продавал модифицированные смарт-карты для просмотра Триколор ТВ.

Суд учёл смягчающие обстоятельства, включая признание вины и раскаяние в совершенном преступлении, и назначил Шашкову наказание в виде ограничения свободы на полтора года.

В течение этого срока ему запрещено менять место жительства и выезжать за пределы города Щигры без разрешения инспекции.

Отметим, что компания Триколор активно борется с пиратством. Только в 2022 году ей удалось удалить более 250 ссылок на нелегальный контент и раскрыть около 15 преступлений в сфере компьютерной информации по всей России.