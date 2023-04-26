Россиянка попыталась зарядить телефон в ванной и умерла от удара током

Кристина решила принять ванну, взяв с собой свой телефон. В определённый момент аккумулятор смартфона сел и девушка решила зарядить его, не выходя из воды.

Следственный комитет сообщил, что зарядное устройство было подключено к электрической сети, и девушка получила удар током, как только взяла его в руки. К сожалению, Кристина скончалась на месте. Её тело было найдено родителями через некоторое время.

Правоохранительные органы проводят проверку и назначили судебно-медицинскую экспертизу. Однако, по предварительным данным, вероятно, уголовное дело не будет возбуждено, т.к. смерть девушки является результатом несчастного случая.

Данное трагическое происшествие является очередным напоминанием о необходимости соблюдать меры предосторожности при использовании электронных устройств рядом с водой. Важно помнить о потенциальной опасности и избегать зарядки гаджетов во время купания, чтобы предотвратить подобные случаи в будущем.