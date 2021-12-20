Россиянка рассказала о новом способе мошенничества по телефону

Об этом женщина рассказала в обсуждении поста в Facebook-группе "Соседи. Белорусская-Новослободская-Маяковская". Сама публикация была посвящена телефонным мошенникам и россиянка решила поделиться новой схемой злоумышленников.

Так, по ее словам, сперва жертву атакуют звонками якобы из банковского колл-центра. Впоследствии, когда у жертвы сдают нервы, собеседник начинает извиняться, сообщая, что ее жалоба уже не первая на сегодняшний день. Далее злоумышленник спрашивает, не желает ли собеседник установить на свой номер блокировку таких звонков. Если жертва соглашается, на ее номер отправляется код якобы для подтверждения согласия на соответствующую опцию. Однако, по словам россиянки, это код на деле представляет из себя ссылку на подтверждение кредита, который оформляется в тот момент на жертву.