Россиянка специально заразилась COVID-19 и умерла

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Россиянка специально заразилась COVID-19 и умерлаОстальные члены семьи остались живы
В сети появилась информация о трагическом случае, произошедшем накануне в России. 42-летняя москвичка целенаправленно заразилась коронавирусом, после чего умерла.
Сделала она это с целью «заработать» естественный иммунитет. Для этого они, с двумя дочерьми, отправила к болеющей в лёгкой форме подруге. Затем от них заразился и муж россиянки, пишет Lenta.ru.
Но, внезапно, девушке стало хуже. Несмотря на это, она отказалась от врачебной помощи. В итоге это привело к тому, что москвичка позднее скончалась в больнице. Более того — одной из её дочерей также потребовалась госпитализация. Девятилетняя девочка даже был размещена в реанимации. Сейчас с ней всё хорошо.
Вторая дочь, вместе с супругом женщины, перенесли COVID-19 в лёгкой форме.