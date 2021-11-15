Россиянка выронила iPhone в канал Грибоедова в Санкт-Петербурге и нырнула за ним

На девушку в канале Грибоедова обратили внимание неравнодушные жители, и начали уговаривать ее вылезти из воды, обеспокоившись тем, что она может в нем утонуть. Девушка изначально не слушала прохожих, объясняя свое поведение тем, что уронила в воду iPhone и нырнула именно для его поиска. Горожане пытались вразумить ее, отмечая, что смартфон того не стоит. И, совсем отчаявшись неудачным поиском, или же прислушавшись к словам людей, девушка согласилась быть спасенной.

Так, мужчины протянули россиянке трос, по которому она успешно взобралась. Очевидцы вызывали спасателей и полицию, однако к тому времени, пока службы приехали, девушка уже успела уйти. Что касается утонувшего iPhone, его поиски не увенчались успехом.