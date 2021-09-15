Россиянке выплатят 13 тысяч евро за угнанный аккаунт в «Вконтакте» и угрозы от незнакомцев

Как пишет источник, Валерия Володина подверглась кибербуллингу – преследованию в интернете со стороны своего бывшего молодого человека. Сначала была взломана её страница в соцсети «Вконтакте», где были выложены её паспортные данные и личные фото. Она несколько раз подавала заявление в полицию, но в итоге всё заканчивалось отписками. Затем ситуация усугубилась: от имени Валерии стали распространять фейки, ко всему этому присоединились угрозы в её адрес. Обращение в полицию, как и прежде, не помогло.

В итоге Валерия обратилась в ЕСПЧ, который и вынес постановление в её пользу по делу о бездействии правоохранителей. Решением суда ей обязаны возместить моральный ущерб в размере 7500 евро, а также 5386 евро судебных издержек.