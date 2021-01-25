Наука и технологии
Сегодня 08:59
Россию исключили из экспертной группы окололунного аналога МКС
По данным источников, произошло это из-за неготовности страны участвовать в проекте в дальнейшем
Как стало известно, представителей России исключили из экспертной группы, занимающейся обсуждением перспектив создания первой международной окололунной станции под названием Gateway.
Анонимный источник в ракетно-космической отрасли страны сообщил, что отечественные специалисты больше не участвуют в обсуждениях по этой тематике, передаёт РИА Новости. Также они исключены из рассылок писем, обсуждений и доступа к материалам.
Согласно имеющимся данным, связано это с тем, что российская сторона неоднократно заявляла о своей неготовности участвовать в проекте. При этом представители Роскосмоса заявили, что участвовали последний раз в подобной встрече в июне 2020 года.
Напомним, что в октябре 2020 года НАСА и Европейское космическое агентство (ЕКА) подписали соглашения Artemis, в рамках которого оба агентства займутся созданием окололунной орбитальной станции Gateway.