Россию исключили из экспертной группы окололунного аналога МКС

Анонимный источник в ракетно-космической отрасли страны сообщил, что отечественные специалисты больше не участвуют в обсуждениях по этой тематике, передаёт РИА Новости. Также они исключены из рассылок писем, обсуждений и доступа к материалам.

Согласно имеющимся данным, связано это с тем, что российская сторона неоднократно заявляла о своей неготовности участвовать в проекте. При этом представители Роскосмоса заявили, что участвовали последний раз в подобной встрече в июне 2020 года.

Напомним, что в октябре 2020 года НАСА и Европейское космическое агентство (ЕКА) подписали соглашения Artemis, в рамках которого оба агентства займутся созданием окололунной орбитальной станции Gateway.