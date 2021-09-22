Россию назвали главной военной угрозой для США

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Россию назвали главной военной угрозой для СШАНо не забыли и о Китае
В журнале Air Force Magazine появилось интересное интервью. В нём глава Северного командования Вооруженных сил США Глен Ванхерк назвал Россию главной военной угрозой для своей страны.
При этом он отдельно отметил тот факт, что именно Россия является потенциальным противником, а не Китай, как это принято считать в последние годы.
Россия сегодня является основной военной угрозой для родины. Это не Китай, это Россия.
Глен Ванхерк
Глава Северного командования Вооруженных сил США
В то же время Ванхерк согласился, что в долгосрочной перспективе именно Пекин может стать главной проблемой для Соединённых Штатов. Но именно сейчас, в моменте, наибольшую угрозу в военном плане он видит именно в России.
Связано это с подводными лодками, бомбардировщиками и крылатыми ракетами, имеющимися в распоряжении РФ. Вместе с тем генерал признал равную мощь нашей страны и Китая в кибернетическом и космическом планах.