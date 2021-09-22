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Россию назвали главной военной угрозой для США

Но не забыли и о Китае
В журнале Air Force Magazine появилось интересное интервью. В нём глава Северного командования Вооруженных сил США Глен Ванхерк назвал Россию главной военной угрозой для своей страны.
Россию назвали главной военной угрозой для США

При этом он отдельно отметил тот факт, что именно Россия является потенциальным противником, а не Китай, как это принято считать в последние годы.

Россия сегодня является основной военной угрозой для родины. Это не Китай, это Россия.

Глен Ванхерк
Глава Северного командования Вооруженных сил США

В то же время Ванхерк согласился, что в долгосрочной перспективе именно Пекин может стать главной проблемой для Соединённых Штатов. Но именно сейчас, в моменте, наибольшую угрозу в военном плане он видит именно в России.

Связано это с подводными лодками, бомбардировщиками и крылатыми ракетами, имеющимися в распоряжении РФ. Вместе с тем генерал признал равную мощь нашей страны и Китая в кибернетическом и космическом планах.