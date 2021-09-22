Россию назвали главной военной угрозой для США

В то же время Ванхерк согласился, что в долгосрочной перспективе именно Пекин может стать главной проблемой для Соединённых Штатов. Но именно сейчас, в моменте, наибольшую угрозу в военном плане он видит именно в России.

Связано это с подводными лодками, бомбардировщиками и крылатыми ракетами, имеющимися в распоряжении РФ. Вместе с тем генерал признал равную мощь нашей страны и Китая в кибернетическом и космическом планах.